बिहार: अगले महीने हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 JDU विधायक बनेंगे मंत्री 

मंत्रिमंडल

किसे मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह?

NDTV ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि JDU कुशवाह और अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को मंत्री बना सकती है। अभी JDU के बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5, विजय चौधरी के पास 4 और श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं। नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। फार्मूले के तहत भाजपा को 17, JDU को 15 और LJP (रामविलास) को 2 और HAM और RLP को एक-एक मंत्री पद मिला है।