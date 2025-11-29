बिहार: अगले महीने हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 JDU विधायक बनेंगे मंत्री
क्या है खबर?
बिहार की नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने होने की खबरें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में 6 और विधायकों को शामिल कर सकते हैं। ये सभी जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से होंगे। बता दें कि विधायकों की संख्या के लिहाज से बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रिपरिषद में 9 पद खाली हैं। इनमें JDU के 6 और भाजपा के 2 पद हैं।
मंत्रिमंडल
किसे मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह?
NDTV ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि JDU कुशवाह और अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को मंत्री बना सकती है। अभी JDU के बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5, विजय चौधरी के पास 4 और श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं। नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। फार्मूले के तहत भाजपा को 17, JDU को 15 और LJP (रामविलास) को 2 और HAM और RLP को एक-एक मंत्री पद मिला है।
परिणाम
बिहार में NDA को मिलीं 202 सीटें
बिहार विधानसभा चुनावों में NDA को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन के हिस्से में केवल 35 सीटें आई हैं। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। JDU 85 सीटें जीतने में कामयाब रही। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 19 सीटें जीती। महागठबंधन में RJD ने 24 और कांग्रेस ने 6 सीटें अपने नाम की। AIMIM और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने 5-5 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी 10 अन्य के नाम रहीं।