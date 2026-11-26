केंद्र ने लोकसभा-राज्यसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया

केंद्र ने लोकसभा-राज्यसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, 30 नवंबर और 2 दिसंबर को बैठक

लेखन गजेंद्र 07:38 pm Nov 26, 202607:38 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने अनुरोध किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा को सोमवार, 30 नवंबर को और राज्यसभा को बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को फिर से बुलाया जाए। इसके बाद दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर 2026 को समाप्त हो सकती है।