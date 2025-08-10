बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है

बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर नहीं आई किसी भी राजनीतिक दल की आपत्ति- चुनाव आयोग

लेखन भारत शर्मा 07:11 pm Aug 10, 202507:11 pm

क्या है खबर?

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर तमाम विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने के बाद भी इसकी मसौदा मतदाता सूची पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। चुनाव आयोग ने रविवार को इसका खुलासा किया है। बता दें कि आयोग ने 1 अगस्त को SIR मसौदा मतदाता सूची जारी की थी, लेकिन 10 दिन बाद तक इस पर किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।