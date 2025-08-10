कर्नाटक: CEO ने वोट चोरी के दावे पर राहुल गांधी को भेजा नोटिस, मांगे संबंधित दस्तावेज

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे वोट चोरी के उनके आरोपों का समर्थन करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि गत 7 अगस्त को नई दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने चुनाव आयोग के आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया था कि श्रीमती शकुन रानी नाम की एक मतदाता ने चुनाव में 2 बार वोट डाला था। इसको लेकर अब CEO ने नोटिस जारी किया है।

नोटिस नोटिस में क्या लिखा है? राहुल को भेजे गए नोटिस में लिखा है, 'आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये दस्तावेज चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं और एक मतदान अधिकारी ने एक पहचान पत्र पर 2 वोट अंकित किए थे। हालांकि, हमारी जांच से पता चलता है कि श्रीमती शकुन रानी ने केवल एक बार वोट दिया था और प्रदर्शित किया गया सही का निशान वाला दस्तावेज किसी भी मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। कृपया इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।'

आरोप राहुल ने लगाए 'वोट चोरी' के आरोप राहुल ने कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में डुप्लिकेट प्रविष्टियों, फर्जी पतों और एक ही पते पर बड़े पैमाने पर पंजीकरण के जरिए एक लाख से ज्यादा वोट चुराए गए हैं। उन्होंने दावा किया था, "हमारे आंतरिक सर्वेक्षण में कर्नाटक में कांग्रेस के लिए 16 लोकसभा सीटों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हमें 9 पर ही जीत मिली थी। अकेले महादेवपुरा में ही 5 अलग-अलग तरीकों से 1,00,250 वोट चुराए गए थे।"