नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, बिहार को मिलेगा नया मुख्यमंत्री
क्या है खबर?
बिहार की राजनीति में फिर बड़ी हलचल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी उनका राज्यसभा जाना तय हो गया है और अब उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। चर्चाएं हैं कि राज्य में अब भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं, नीतीश ने कहा, "मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं।"
बैठक
मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी अहम बैठक
4 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश के साथ बैठक की। इसके बाद चौधरी ने कहा, "अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। उनके राज्यसभा जाने की बात चल रही है। निशांत के राजनीति में आने की बातें जोरों शोरों से चल रही है। पार्टी के सारे नेता चाहते हैं कि वो राजनीति में आएं।" खबर है कि उमेश कुशवाहा बिहार JDU के अध्यक्ष बन सकते हैं।
अगले कदम
बिहार की सियासत में आगे क्या होगा?
नीतीश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि संविधान के मुताबिक, एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 संसद का सदस्य नहीं रह सकता। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में नए सिरे से सरकार का गठन करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद छोड़ते ही ये संवैधानिक तौर पर जरूरी होता है। मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिल सकता है। JDU के कोटे में 2 उपमुख्यमंत्री पद जा सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
नामांकन दाखिल करने से पहले नीतीश का बयान यहां पढ़िए
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
अगला मुख्यमंत्री
कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?
अगले मुख्यमंत्री के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के नाम आगे हैं। चौधरी गृह मंत्री हैं और बिहार में प्रभावशाली भाजपा नेताओं में से एक हैं। वह बिहार भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। नित्यानंद राय केंद्र सरकार में कनिष्ठ गृह मंत्री हैं। वे बिहार भाजपा के प्रमुख के साथ 3 बार सांसद और विधायक भी रहे। जायसवाल विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और बिहार भाजपा प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
मुख्यमंत्री
2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश
नीतीश सबसे पहले वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 3 मार्च को शपथ ली और 10 मार्च को 7 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे 24 नवंबर, 2005 को मुख्यमंत्री बने और 20 मई, 2014 तक रहे। मई 2014 से फरवरी 2015 तक मांझी मुख्यमंत्री थे। नीतीश ने 22 फरवरी, 2015 को फिर पद संभाला और इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री रहे। वे 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।