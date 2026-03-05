बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत ये नाम चर्चा में

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यसभा जाने का मन बना लिया है। वे आज राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल करेंगे। इसी के साथ राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सालों बाद ये पद अब भाजपा को मिल सकता है। वहीं, उपमुख्यमंत्री पद नीतीश की जनता दल यूनाइटेड (JDU) के खाते में जा सकता है।

#1 सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। वे सरकार से लेकर संगठन में अहम पदों पर रह चुके हैं। वे 2 बार नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले वे नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। वे भाजपा के सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कोइरी समाज से आने के कारण वे जातिगत समीकरणों में भी फिट बैठ रहे हैं।

#2 विजय सिन्हा भी दौड़ में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा लगातार 2010 से विधायक हैं और मंत्री से लेकर स्पीकर पद संभाल चुके हैं। सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भी समर्थन है। सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और JDU में रह चुके हैं, लेकिन सिन्हा शुरू से ही भाजपा में रहे हैं। इससे उनकी दावेदारी मजबूत हो रही है।

JDU JDU से किन नामों की है चर्चा? JDU से भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नामों की चर्चा है। इनमें विजय चौधरी का नाम सबसे आगे है। वे स्पीकर रह चुके हैं और कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। उन्हें नीतीश 'नंबर 2' और 'हनुमान' माना जाता है। अशोक चौधरी का भी नाम सामने आया है। दलित होने के चलते जातिगत समीकरणों में फिट बैठ रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत की भी सक्रिय राजनीति में आने की खबरें हैं।

