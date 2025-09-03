NDA ने कल क्यों किया है बिहार बंद का आह्वान, क्या-क्या रहेगा खुला?

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल गरमा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है। इस बंद का नेतृत्व NDA की महिला शाखा करेगी। NDA नेताओं ने कहा है कि ये बंद सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आइए जानते हैं इस दौरान क्या खुला और क्या बंद रहेगा।

सेवाएं क्या-क्या रहेगा खुला? बंद के दौरान एंबुलेंस, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि आपातकालीन सुविधाओं और रेल परिचालन सहित आवश्यक सेवाएं बंद के दौरान अप्रभावित रहेंगी। हालांकि, सड़क यातायात प्रभावित रहेगा, जिससे आवागमन में बाधा आ सकती है। NDA नेताओं ने बंद के दौरान चक्काजाम का आह्वान भी किया है। नेताओं ने कहा कि बंद का आम जनजीवन पर कम असर पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा।

बयान बिहार भाजपा अध्यक्ष बोले- ये देश की हर मांं का अपमान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "NDA के सभी नेता 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में RJD और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हैं। यह सिर्फ मोदी की मां का नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। बिहार की संस्कृति में माताओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और उनका अपमान असहनीय है।"