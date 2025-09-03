BRS से निलंबन के बाद कविता ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी 

आरोप कविता ने चचेरे भाई टी हरीश राव पर लगाए गंभीर आरोप कविता ने कहा, "मैं पिता से अनुरोध करती हूं कि वे अपने आसपास पार्टी नेताओं की जांच करें। मैंने उनसे अपने शब्दों पर विचार करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हरीश राव ने एकसाथ हवाई यात्रा करते समय हमारे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। रेड्डी ने केवल मेरे भाई केटी रामा राव और KCR के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन हरीश राव के खिलाफ नहीं, जबकि कालेश्वरम परियोजना के समय राव सिंचाई मंत्री थे।"

आरोप हरीश और संतोष पार्टी को बर्बाद करने की योजना बना रहे- कविता के कविता ने चचेरे भाई हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष राव पर परिवार और पार्टी को बर्बाद करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में KCR और केटी रामा राव के खिलाफ काम करने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने अपने पिता और भाई को चेतावनी दी कि हरीश राव और संतोष ऐसे लोग हैं जो नुकसान चाहते हैं और उन्हें दरकिनार करके ही पार्टी बच सकती है।

जानकारी क्या कोई और पार्टी में शामिल होंगी कविता? कविता ने भले ही BRS छोड़ दिया, लेकिन अभी तक किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा, "मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जा रही हूं, लेकिन तेलंगाना जागृति के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगी और अगले कदम पर निर्णय लूंगी।"

निलंबित कल किया गया था निलंबित BRS महासचिव टी रविंदर राव और अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी सोमा भरत कुमार ने मंगलवार को कविता का निलंबन का पत्र जारी किया था। पत्र में लिखा है, "पार्टी MLC के कविता के हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियों से BRS पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसलिए पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने के कविता को तत्काल पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है।"