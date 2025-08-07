राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक चुनाव अधिकारी का पत्र, शपथ के साथ सबूत मांगे
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया और कुछ सबूत पेश किए हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुछ सीटों का उदाहरण पेश किया है, जिसमें अपात्र मतदाताओं को पात्र बनाने का दावा है। राहुल के आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर उनसे अपात्र मतदाताओं के नाम शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के साथ मांगे हैं।
पत्र
मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल को पत्र में क्या लिखा?
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल को पत्र में लिखा, "ज्ञात हुआ है कि आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पैरा-3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का उल्लेख किया था। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत घोषणा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।"
आरोप
राहुल ने कर्नाटक को लेकर क्या दावा किया?
राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन सिर्फ 9 पर मिली, इसलिए 7 हारी सीटों में एक बेंगलुरु मध्य सीट पर जांच-पड़ताल की गई। उन्होंने बताया कि यहां कांग्रेस को 6,26,208 और भाजपा को 6,58,915 वोट मिले, अंतर सिर्फ 32,707 था, जब महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ तो वोट अंतर 1,14,046 रहा। इस हिसाब से 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई, जिसमें हजारों डुप्लीकेट मतदाता मिले।
सवाल
कर्नाटक चुनाव अधिकारी के पत्र पर राहुल ने दिया जवाब
दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पत्रकारों ने राहुल से कर्नाटक चुनाव अधिकारी के पत्र और हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र पर सबूत मांगे जाने का सवाल किया। इस पर राहुल ने कहा, "मैं एक नेता हूं। मैं जनता से जो भी कहता हूं वह मेरे शब्द हैं और जो भी कहता हूं उसे शपथ के तहत कहता हूं। ये जो सबूत हैं, वो चुनाव आयोग के हैं, हमारे नहीं हैं। उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि ये गलत है।"