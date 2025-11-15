बिहार चुनावी नतीजों के बाद लालू यादव के कुनबे में खलबली, बेटी रोहिणी ने परिवार छोड़ा
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है और अपने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। रोहिणी ने लिखा, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।'
पोस्ट
रोहिणी की पोस्ट में संजय यादव और रमीज का जिक्र
रोहिणी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। बता दें कि RJD के सांसद संजय तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। कहा जाता है कि संजय की तेजस्वी और RJD की पूरी रणनीति तय करते हैं। इससे लालू परिवार के बाकी सदस्य नाराज बताए जाते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी संजय को 'जयचंद' कहकर पुकारते हैं।
तेज प्रताप
तेज प्रताप यादव भी साध चुके हैं संजय पर निशाना
संजय पर रोहिणी के साथ ही तेज प्रताप यादव भी निशाना साधते रहे हैं। यादव परिवार में आंतरिक कलह को लेकर संजय का नाम पहले भी सामने आया है। 2021 में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वे अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने गए थे, लेकिन संजय ने मुलाकात नहीं होने दी। हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेज प्रताप ने बार-बार जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि ये संजय के लिए ही था।
किडनी
रोहिणी ने लालू यादव को दी है किडनी
बता दें कि रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को 5 दिसंबर, 2022 को एक किडनी दान की थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में यह ट्रांसप्लांट हुआ था। रोहिणी पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। वे लालू के 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों में पहली बार सारण से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थीं।
परिवार
बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार से निकाल चुके हैं लालू
लालू परिवार में कलह की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले इसी साल मई में लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। दरअसल, तब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ कुछ तस्वीरें साझा कर लिखा था कि दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद लालू ने ये कदम उठाया था। बाद में तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन खुद महुआ सीट से हार गए।