बिहार चुनावी नतीजों के बाद लालू यादव के कुनबे में खलबली, बेटी रोहिणी ने परिवार छोड़ा

बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है और अपने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। रोहिणी ने लिखा, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।'

तेज प्रताप तेज प्रताप यादव भी साध चुके हैं संजय पर निशाना संजय पर रोहिणी के साथ ही तेज प्रताप यादव भी निशाना साधते रहे हैं। यादव परिवार में आंतरिक कलह को लेकर संजय का नाम पहले भी सामने आया है। 2021 में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वे अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने गए थे, लेकिन संजय ने मुलाकात नहीं होने दी। हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेज प्रताप ने बार-बार जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि ये संजय के लिए ही था।

किडनी रोहिणी ने लालू यादव को दी है किडनी बता दें कि रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को 5 दिसंबर, 2022 को एक किडनी दान की थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में यह ट्रांसप्लांट हुआ था। रोहिणी पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। वे लालू के 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों में पहली बार सारण से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थीं।