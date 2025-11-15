बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज: JDU विधायक पटना बुलाए गए, नीतीश से मिले चिराग

JDU JDU ने सभी विधायकों को पटना बुलाया JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अपने साथ जीते हुए विधायकों की सूची लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि कल यानी 16 नवंबर को JDU के विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसके लिए JDU ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। नीतीश से अब तक सुनील कुमार, अरुण मांझी, JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कृष्ण कुमार मंटू, ललन सिंह, श्याम रजक और नितिन नवीन ने मुलाकात की है।

चिराग का बयान मुख्यमंत्री को लेकर चिराग ने सवाल टाला नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग ने कहा, "NDA ने नीतीश के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देने गया था। मुख्यमंत्री ने हमारे उम्मीदवारों का समर्थन किया। अलौली में हमने भी JDU उम्मीदवार का समर्थन किया। सभी सहयोगी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसी वजह से प्रचंड बहुमत मिली है।" जब चिराग से अगले मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

बयान मुख्यमंत्री को लेकर किसने क्या कहा? JDU नेता श्याम रजक ने कहा, "बिहार में नेतृत्व का एक ही भरोसेमंद चेहरा है- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दूसरा कोई चेहरा नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, नीतीश ही विकल्प हैं। नीतीश ने अपने काम के दम पर लोगों का दिल जीत लिया है।" केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। भाजपा के नेता विनोद तावड़े ने पहले कहा था कि सभी पार्टी एक साथ बैठकर अगला मुख्यमंत्री तय करेंगी।

कांग्रेस कांग्रेस ने की बैठक, बोली- चुनावों में गड़बड़ी हुई बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक बुलाई। इसमें राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कुछ और नेता मौजूद रहे। राहुल ने नतीजों पर चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। वहीं, वेणुगोपाल ने कहा, "वोट चोरी हो रही है। कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी।" खड़गे ने भी कहा कि चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण किया जाएगा।

जानकारी RJD बोली- जनसेवा में उतार-चढ़ाव आना तय चुनावी नतीजों पर RJD ने कहा, 'जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है! इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं! राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी!'

भाजपा भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को पार्टी से निकाला चुनावी नतीजों के फौरन बाद भाजपा ने अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने कहा कि सिंह की लगातार विवादित और पार्टी-लाइन से हटकर की गई बयानबाजी को देखते हुए यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई थी। सिंह कई दिनों से NDA उम्मीदवारों और नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, JDU नेता अनंत सिंह और RJD के सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी कहा था।