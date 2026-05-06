पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद हटाई ममता बनर्जी की अतिरिक्त सुरक्षा राजनीति May 06, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद से ही बड़े बदलावों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवासों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने 188A हरीश चटर्जी स्ट्रीट, 121 कालीघाट रोड और 9 कैमैक स्ट्रीट के बाहर तैनात सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया है। यह फैसला राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के ठीक 2 दिन बाद सामने आया है। हालांकि, संबंधित लोगों की उच्च स्तरीय Z+ सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह ही जारी है।