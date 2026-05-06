राहुल गांधी ने कहा- लोकसभा में भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता

बयान

निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा के 140 सांसद भी नहीं जीत पाएंगे- राहुल

राहुल ने एक्स पर लिखा, 'लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में, मोटे-तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं- क्या उन्हें भाजपा की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा? वहां तो पूरी सरकार घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ते हैं- वो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है। निष्पक्ष चुनाव हों, तो ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते।'