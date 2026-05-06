राहुल गांधी ने कहा- लोकसभा में भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और खासकर ममता बनर्जी की अप्रत्याशित हार ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाने का मौका दे दिया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल ने हरियाणा की मौजूदा सरकार को 'घुसपैठ' बताया और कहा कि कभी-कभी वोट चोरी से सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार चुराई जाती है। उन्होंने भाजपा के 240 लोकसभा सांसदों में हर छठे सांसद को वोट चोरी से जीता हुआ बताया।
बयान
निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा के 140 सांसद भी नहीं जीत पाएंगे- राहुल
राहुल ने एक्स पर लिखा, 'लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में, मोटे-तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं- क्या उन्हें भाजपा की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा? वहां तो पूरी सरकार घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ते हैं- वो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है। निष्पक्ष चुनाव हों, तो ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते।'
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का बयान
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
मुद्दा
राहुल गांधी 2 दिन से उठा रहे मुद्दा
पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद से राहुल लगातार 'वोट चोरी' का मुद्दा उठा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ममता बनर्जी की हार का मजाक बनाने वाले समझ लें कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के अपने मिशन में भाजपा का एक बड़ा कदम है। इससे पहले सोमवार को लिखा था कि असम और बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव चुराया है।