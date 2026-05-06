अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' का 'पुष्पा' से कनेक्शन

अल्लू अर्जुन की 'राका' का 'पुष्पा' से निकला कनेक्शन, निर्माताओं ने लगाया ये दिमाग

लेखन ज्योति सिंह 11:28 am May 06, 202611:28 am

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी ने दुनियाभर में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यही फिल्म है, जिसने अभिनेता काे विश्व स्तर पर प्रसिद्धी दिलाने का काम किया। अब फैंस उनकी आगामी फिल्म 'राका' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। फिल्म के शीर्षक और कहानी को लेकर चल रही उत्सुकता के बीच, पता चला है कि इसके शीर्षक का कनेक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' से है।