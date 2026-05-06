गूगल पर्सनल एजेंट पर काम कर रही है

गूगल डिजिटल कामों को संभालने के लिए बना रही पर्सनल एजेंट, जानिए क्या करेगा काम

क्या है खबर?

गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी के लिए एक नए पर्सनल एजेंट पर काम कर रही है, जिसे यूजर की ओर से कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है। 'रेमी' नामक इस नए एजेंट को काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 24/7 पर्सनल एजेंट के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके आंतरिक विवरण में लिखा है, "यह जेमिनी ऐप को एक सच्चे सहायक के रूप में विकसित करता है।"