मेटा रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए बना रही AI एजेंट

उपयोगिता

ओपनक्लॉ की तरह करेगा काम

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, कंपनी को उम्मीद है कि इस टूल की मदद से वह OpenAI के ओपनक्लॉ के समान एक उत्पाद विकसित कर पाएगी। ओपनक्लॉ कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल को आपस में जोड़ सकता है और चैटबॉट की तुलना में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उत्पन्न डाटा से सीख सकता है। सूत्रों के अनुसार, मेटा का लक्ष्य एक ऐसा AI सिस्टम बनाना है, जो चैटबॉट की तरह कम और एक सक्रिय डिजिटल साथी की तरह अधिक व्यवहार करे।