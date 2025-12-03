प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सजा निलंबन से इंकार किया

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, "सभी साक्ष्यों, अपराध की गंभीरता और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से उसके खिलाफ लंबित अन्य मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के बाद, अदालत ने फैसला किया है कि यह जमानत देने या सजा को निलंबित करने का उपयुक्त मामला नहीं है।" कोर्ट ने कहा कि अन्य संबंधित मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं, अगर सजा निलंबित होती है तो पूरी संभावना है कि अभियुक्त गवाहों को प्रभावित कर सकता है।