NCP के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी

क्या NCP के दोनों गुटों का हो रहा विलय? बैठकों, मुलाकातों और बयानबाजी के मायने

लेखन आबिद खान 11:45 am Nov 09, 202611:45 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल तेज है। अटकलें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों का विलय हो सकता है। बीते कुछ दिनों में बैठकों, मुलाकातों और फोन कॉल ने इन अटकलों को और हवा दी है। बीते दिनों शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की थी। वहीं, महाराष्ट्र में भी NCP नेताओं के बीच कई बैठकें हुई हैं। आइए समझते हैं कि क्या दोनों गुटों का विलय होने जा रहा है।