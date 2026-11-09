कब होगी मैदान पर स्टीव स्मिथ की वापसी? गर्दन की चोट पर अहम जानकारी आई सामने
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ गर्दन की चोट से जूझ रहे हैं। इसी कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। उनकी चोट को सर्वाइकल फैसेट जॉइंट की समस्या बताया गया है। स्मिथ को दूसरे टेस्ट के दौरान गर्दन में परेशानी महसूस हुई थी। टीम को उम्मीद थी कि वह निर्णायक मुकाबले तक फिट होंगे, लेकिन उन्हें नर्व ब्लॉक इंजेक्शन लेना पड़ा और खेलने के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया।
न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में थे स्मिथ
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टीम के बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया लौट गए, जबकि स्मिथ ने न्यूयॉर्क में कुछ समय बिताया।
वहां उनका एक अपार्टमेंट है और वह अक्सर इस शहर में समय बिताते हैं। अब उनके अगले सप्ताह सिडनी लौटने की उम्मीद है।
मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि स्मिथ ने वहां डॉक्टरों से मुलाकात की है और उनकी चोट में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि उनकी स्थिति में आगे भी सुधार जारी रहेगा।
चोट
जल्द वापसी करेंगे स्मिथ
स्मिथ की गर्दन की चोट ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर उनकी मुश्किलें बढ़ाईं। इससे पहले डरबन में उन्हें कनकशन (सिर में चोट) का खतरा भी झेलना पड़ा था।
इन चुनौतियों के बावजूद बेली ने कहा कि स्मिथ से टेस्ट क्रिकेट से जल्द संन्यास लेने को लेकर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है।
बेली ने बताया कि न्यूयॉर्क में विशेषज्ञों से मिलने के बाद उन्होंने सकारात्मक जानकारी दी है। उन्हें अगले साल भारत और इंग्लैंड दौरे पर खेलने की उम्मीद है।
टेस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया 9 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।
2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा यह सीरीज दोनों प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच पहली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।
इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता बेली ने पुष्टि की है कि मार्नस लाबुशेन को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चयन में शामिल नहीं किया जाएगा।