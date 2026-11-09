कब होगी मैदान पर स्टीव स्मिथ की वापसी? गर्दन की चोट पर अहम जानकारी आई सामने

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टीम के बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया लौट गए, जबकि स्मिथ ने न्यूयॉर्क में कुछ समय बिताया।

वहां उनका एक अपार्टमेंट है और वह अक्सर इस शहर में समय बिताते हैं। अब उनके अगले सप्ताह सिडनी लौटने की उम्मीद है।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि स्मिथ ने वहां डॉक्टरों से मुलाकात की है और उनकी चोट में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि उनकी स्थिति में आगे भी सुधार जारी रहेगा।