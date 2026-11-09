दिल्ली में AQI आंकड़ों पर घमासान, AAP-कांग्रेस ने सरकार पर डेटा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया

सौरभ ने कहा, 'सरकार AQI डेटा में धोखाधड़ी कर रही है। जब प्रदूषण का डेटा असल आंकड़ों से कम दिखाया जाता है, तो इससे बहुत गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं।'

भारद्वाज ने दावा किया कि कई स्थानों पर AQI रीडिंग आधिकारिक रीडिंग से काफी ज्यादा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूर और हरे-भरे क्षेत्रों में नए AQI निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि प्रदूषित स्थानों पर रीडिंग कम करने के लिए पानी छिड़का जा रहा है।