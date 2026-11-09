तैयब आरिफ ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान के तैयब आरिफ ने टेस्ट डेब्यू पर बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 01:22 pm Nov 09, 202601:22 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत की। डेब्यू करने वाले तैयब आरिफ ने पारी की शुरुआत करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। वह 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद अजान अवैस ने 30 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान किया और पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। आइए आरिफ की शानदार पारी और उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।