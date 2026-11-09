पाकिस्तान के तैयब आरिफ ने टेस्ट डेब्यू पर बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत की। डेब्यू करने वाले तैयब आरिफ ने पारी की शुरुआत करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। वह 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद अजान अवैस ने 30 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान किया और पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। आइए आरिफ की शानदार पारी और उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही आरिफ की पारी
आरिफ ने अपने टेस्ट डेब्यू पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई और पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई।
उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और कई शानदार चौके लगाए।
आरिफ ने महज 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी तेजतर्रार बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 20.1 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए।
हालांकि, मिलन रत्नायके ने उनकी पारी का अंत किया।
रिकॉर्ड
आरिफ ने इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
आरिफ ने 51 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल रहा।
क्रिकइंफो के मुताबिक, 111.76 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर वह टेस्ट डेब्यू पर 100 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने हैं।
इस मामले में उन्होंने रजाउल्लाह की बराबरी की है, जिन्होंने पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में 128.57 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए।