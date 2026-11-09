मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने 

रहीम के बाद टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन मोमिनुल हक ने बनाए हैं।

उन्होंने 82 टेस्ट की 152 पारियों में 37.53 की औसत से 5,293 रन बनाए हैं। तमीम इकबाल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनके नाम 70 टेस्ट की 134 पारियों में 38.89 की औसत से 5,134 रन दर्ज हैं।

वहीं, शाकिब अल हसन ने 71 टेस्ट की 130 पारियों में 37.77 की औसत से 4,609 रन बनाए हैं।