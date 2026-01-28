महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मौत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र 09:29 am Jan 28, 202609:29 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार को बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उनकी मौत हो गई है। यह पुष्टि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने की है। उन्होंने बताया कि बारामती विमान हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है और विमान में अजीत पवार सवार थे। इस हादसे में पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 यात्री, 1 पायलट और 1 चालक दल के सदस्य सवार थे।