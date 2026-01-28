महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मौत
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार को बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उनकी मौत हो गई है। यह पुष्टि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने की है। उन्होंने बताया कि बारामती विमान हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है और विमान में अजीत पवार सवार थे। इस हादसे में पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 यात्री, 1 पायलट और 1 चालक दल के सदस्य सवार थे।
कैसे हुआ हादसा?
बारामती हवाई अड्डे का प्रबंधक शिवाजी तावरे ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि VT SSK नाम का विमान हवाई पट्टी पर उतरने कीकोशिश कर रहा था, तभी वह रनवे से भटक गया और जमीन से टकराने के बाद उसमें धमाका हो गया। उन्होंने बताया कि यह एक निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 था और इसे मुंबई से चार्टर किया गया था। इसमें 5 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया गया, जहां सभी ने दम तोड़ दिया।
पवार का परिवार बारामती के लिए रवाना
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख उपमुख्यमंत्री पवार बारामती के दौरे पर थे, जहां उनकी 4 प्रचार सभाएं यहां आयोजित की गई थी। पवार ने मंगलवार को मुंबई में कैबिनेट बैठक में भाग लिया था और पुणे में नगर निगम चुनावों से संबंधित बैठकों के लिए बारामती जा रहे थे। दुर्घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान का मलबा चारों ओर बिखरा दिखाई दे रहा है। घना धुआं उठता दिख रहा है। पवार का परिवार बारामती के लिए रवाना हो गया है।