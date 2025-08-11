INDIA गठबंधन ने निकाला 'वोट चोरी' मार्च, हिरासत में लिए गए राहुल गांधी और प्रियंका 

LOADING...
INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग कार्यालय तक निकाला 'वोट चोरी' मार्च

लेखन भारत शर्मा
Aug 11, 2025
12:40 pm
क्या है खबर?

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के लगभग 300 सांसदों ने सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय तक 'वोट चोरी' मार्च निकाला। गठबंधन का आरोप है कि यह 'वोट चोरी' चुनावी कदाचार और चुनावी हितों की पूर्ति के लिए चुनाव आयोग की भाजपा के साथ मिलीभगत के रूप में सामने आई है। हालांकि, अनुमति के बिना निकाले गए इस मार्च को पुलिस को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसका सांसदों ने कड़ा विरोध जताया।

शुरुआत

सांसदों ने संसद भवन से शुरू किया मार्च

INDIA गठबंधन के सांसदों ने सुबह से संसद भवन में जुटना शुरू कर दिया था। इसके बाद सुबह करीब साढ़े 11 बजे सभी सांसद राष्ट्रगान के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च के लिए रवाना हो गए। यह प्रदर्शन पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संसद के बाहर INDIA गठबंधन द्वारा किए गए पहले संयुक्त विरोध प्रदर्शन के बाद दूसरा बड़ा विरोध है।

विरोध

संसद भवन के बाहर रोका गया विरोध मार्च

पुलिस की अनुमति के बिना निकाले गए इस मार्च को संसद भवन के बाहर ही रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर सांसदों को आगे जाने से रोक दिया। इसका सांसदों ने विरोध किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसदों ने बेरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने आयोग और सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया।

जानकारी

पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया

पुलिस ने बेरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने के सांसदों के प्रयास को देखते हुए राहुल और प्रियंका गांधी समेत दर्जनों सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अन्य सांसद मौके पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर विरोध जताया।

बयान

राहुल ने क्या दिया बयान?

हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। प्रियंका ने सरकार को कायर करार दिया। कांग्रेस नेता रणदीज सूरजेवाला ने कहा, "मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ को पूरे देश ने खारिज कर दिया है। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और सारे देश को रोक पाएंगी। अब पूरा देश वोट चोरी को समझ गया है।"

रणनीति

आंदोलन को तेज करने की रणनीति का हिस्सा है यह मार्च

यह विरोध मार्च बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के साथ-साथ 'वोट चोरी' के आरोपों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में हेरफेर से बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी की जा रही है। इसके जरिए भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों सहित हाल के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में सक्षम बनाया गया है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है।

मांग

राहुल ने की डिजिटल मतदाता सूची जारी करने की मांग

राहुल ने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के मूल विचार पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सही मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग पारदर्शी बनें और डिजिटल मतदाता सूची जारी करें ताकि लोग और पार्टियां उनका ऑडिट कर सकें।' विपक्ष का दावा है कि SIR भाजपा के हित में मतदाता सूचियों में हेरफेर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।

अभियान

कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के खिलाफ शुरू किया ऑनलाइन अभियान

कांग्रेस ने कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है। इसके लिए उसने एक वेबसाइट लॉन्च करते हुए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। राहुल ने लोगों से इस पहल में अपना पंजीकरण कराने के लिए http://votechori.in/ecdemand पर जाने या 9650003420 पर मिस्ड कॉल देने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''वोट चोरी' बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।'

आरोप

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए कई आरोप

7 अगस्त को राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चोरी किया गया और राज्य में 40 लाख संदिग्ध मतदाता हैं। राहुल ने बेंगलुरु मध्य की एक सीट के हवाले से कहा कि वहां पर एक लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने वोट चोरी के 5 तरीके भी बताए थे। उन्होंने एक ही पते पर कई मतदाता के सबूत भी पेश किए थे।