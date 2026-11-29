इस बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK को अभिनेता थलापति विजय की पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। उसे 54 सीटें ही मिलीं।

पार्टी इस झटके से उबर ही रही थी कि कांग्रेस ने TVK के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पहले DMK के साथ थी।

इससे स्टालिन भड़क गए और उन्होंने INDIA से नाता तोड़ लिया। उनकी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों से दूर अलग बैठक व्यवस्था की भी मांग की।