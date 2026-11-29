सलमान खान को नोटिस, केसर के दावे पर सवाल

सलमान खान से आयोग ने मांगा जवाब, 5-10 रुपये के पाउच में 4 लाख का केसर?

लेखन नेहा शर्मा 11:20 am Nov 29, 202611:20 am

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। राजस्थान के उपभोक्ता आयोग ने पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में उन्हें एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इस विज्ञापन में कंपनी ने अपने उत्पाद में महंगे केसर के इस्तेमाल का दावा किया है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि 5-10 रुपये के पाउच में 4 लाख रुपये किलो वाला केसर कैसे मिल सकता है? अब इस मामले में सलमान और कंपनी से जवाब मांगा गया है।