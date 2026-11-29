'ये प्रेम मोल लिया' में अनुपम खेर के अभिनय पर फिदा हुए महेश भट्ट

अनुपम खेर के अभिनय के मुरीद हुए महेश भट्ट, चिट्ठी लिखकर जताया प्यार

लेखन अंशिका शुक्ला 11:29 am Nov 29, 202611:29 am

क्या है खबर?

अभिनेता अनुपम खेर को फिल्म 'रामायण' (जिसमें उन्होंने जटायु को अपनी आवाज दी है) और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में उनके अभिनय के लिए खूब सराहना मिल रही है। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में अनुपम ने एक अहम भूमिका निभाई है. वहीं अब अनुपम ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर बताया है कि फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने उनके अभिनय की तारीफ करते हुए उन्हें एक भावुक पत्र लिखा है।