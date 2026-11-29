क्राइस्टचर्च टेस्ट: न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 200 रन के पार पहुंची, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 110 रन से बढ़त बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 133/3 का स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रन की हो गई है। स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल डेरिल मिचेल (5) और रचिन रविंद्र (46) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।
भारत
जुरेल के संघर्ष के चलते भारत ने फॉलो-ऑन का खतरा टाला
भारतीय टीम की कल के स्कोर 116/6 से आगे खेलते हुए खराब शुरुआत रही और अंशुल कंबोज बिना खाता खोले ही आउट हो गए।
इसके बाद ध्रुव जुरेल ने संघर्ष दिखाते हुए अर्धशतक लगाया और टीम का फॉलो-ऑन का खतरा टाला।
उन्होंने आकाश दीप के साथ 46 रन और गुरनूर बरार के साथ 64 रन की साझेदारियां की।
वह 170 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में भारत के लिए 7वें या उससे निचले क्रम पर दूसरा सर्वोच्च स्कोर
जुरेल अब न्यूजीलैंड में भारत के लिए 7वें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया।
उनसे आगे अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने 2014 में वेलिंग्टन में शतक (118) लगाया था।
जुरेल और बरार ने 64 रन की साझेदारी की। यह न्यूजीलैंड में भारत के लिए 9वें या 10वें विकेट की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।
सैयद किरमानी और शिवलाल यादव (105 रन, 1981), और मोहम्मद अजहरुद्दीन और अतुल वासन (86 रन, 1990) उनसे आगे हैं।
गेंदबाजी
जैमीसन ने चटकाए 4 विकेट
जैमीसन ने भारत के शीर्षक्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।
इसके बाद उन्होंने शुभमन गिल को आउट करते हुए प्रमुख विकेट चटकाया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने ध्रुव जुरेल और गुरनूर बरार को भी अपनी गेंदबाजी पर पवेलियन की राह दिखाई।
उन्होंने 25.1 ओवर में 69 रन देते हुए 4 विकेट लिए।
उनके अलावा नाथन स्मिथ, जैकब डफी और मैट हेनरी ने 2-2 विकेट लिए।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में बुमराह ने लिए 2 विकेट
पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करने वाली न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में खराब शुरुआत रही।
कीवी कप्तान टॉम लैथम सिर्फ 8 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हुए।
इसके बाद हेनरी निकोल्स ने 22 रन बनाए और उन्हें भी बुमराह ने पवेलियन भेजा।
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने अर्धशतक (51) लगाया और 93 के स्कोर पर आउट हुए।
इसके बाद मिचेल और रचिन ने टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया।