न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 200 रन के पार पहुंची (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 200 रन के पार पहुंची, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:03 am Nov 29, 202611:03 am

क्या है खबर?

क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 110 रन से बढ़त बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 133/3 का स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रन की हो गई है। स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल डेरिल मिचेल (5) और रचिन रविंद्र (46) बने हुए हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।