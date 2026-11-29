लोकसभा में 97 सांसदों की बैठक व्यवस्था में बदलाव हुआ है (फाइल तस्वीर)

लोकसभा में 97 सांसदों की बैठक व्यवस्था बदली, DMK-NCP(SP) सांसद अब सत्तापक्ष के पास बैठेंगे

लेखन आबिद खान 10:55 am Nov 29, 202610:55 am

क्या है खबर?

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर संसद के विशेष सत्र से पहले लोकसभा में 97 सांसदों की बैठक व्यवस्था में बदलाव हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) सांसदों को नई सीटें आवंटित की गई हैं। अब वे INDIA ब्लॉक के सांसदों से अलग बैठेंगे। बता दें कि DMK ने प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है।