उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गुरुवार सुबह अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इसके बाद 22 अगस्त को दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है। इसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होगा।
इस्तीफा
जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने से खाली हुआ है पद
उपराष्ट्रपति का पद जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन बाद अचानक 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रात साढ़े 9 बजे अपना इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार और उनके बीच टकराव को मुख्य कारण बताया है। अभी तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA गठबंधन ने उम्मीदवार तय नहीं किया है।
तैयारी
आज राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन को रात्रिभोज पर बुलाया
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को INDIA गठबंधन के सभी सांसदों और प्रमुख नेताओं को अपने आवास पर रात्रिभोज की दावत दी है। इस रात्रिभोज में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही संसद में सरकार को घेरने के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। राहुल खुद लोगों को फोन कर रात्रिभोज का न्योता दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे।