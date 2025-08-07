उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

इस्तीफा

जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने से खाली हुआ है पद

उपराष्ट्रपति का पद जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन बाद अचानक 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रात साढ़े 9 बजे अपना इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार और उनके बीच टकराव को मुख्य कारण बताया है। अभी तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA गठबंधन ने उम्मीदवार तय नहीं किया है।