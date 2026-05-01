पश्चिम बंगाल में 2 मई को 15 बूथों पर दोबारा मतदान होगा (फाइल तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा होगा मतदान, 2 मई को डाले जाएंगे वोट

लेखन आबिद खान 06:22 pm May 01, 202606:22 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। इन सभी बूथों पर 2 मई को वोट डाले जाएंगे। जिन बूथों पर दोबारा मतदान होना है, उनमें से 11 मगराहाट पश्चिम और बाकी 4 डाइमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इन बूथों पर 29 अप्रैल को डाले गए वोटों को निरस्त कर दिया गया है और 2 मई को नए सिरे से मतदान होगा।