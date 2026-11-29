अगर DMK मतदान से दूर रहे और NCP-SP और YSRCP समर्थन करे तो NDA के पास 332 सांसद होंगे। ऐसे में कुल सांसद 518 हो जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 346 पर आ जाएगा। तब भी सरकार को 14 वोट और चाहिए होंगे।

अगर DMK और NCP-SP विधेयक का समर्थन करे और YSRCP मतदान से दूर रहे, तब कुल 536 सांसद मतदान में हिस्सा लेंगे। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 358 होगा। फिर भी 8 सासंदों की कमी होगी।