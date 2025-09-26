दिल्ली हाई कोर्ट से भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को झटका, शार्ट्स पर व्यंग्यात्मक वीडियो नहीं हटेंगे

सुनवाई अपनी मर्जी से टेलीविजन पर आए थे भाटिया- कोर्ट न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि विवादित पोस्ट में प्रयुक्त शब्द आपत्तिजनक लग सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि ये पोस्ट भाटिया की उपस्थिति के कारण किए गए थे और प्रथम दृष्टया वे व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि व्यंग्यात्मक पोस्ट इसलिए की गई क्योंकि भाटिया ने अपनी मर्जी से अपने घर से शॉर्ट्स पहनकर लाइव टेलीविजन बहस में हिस्सा लिया था, इसलिए निजता का हनन नहीं हुआ है।

आपत्ति कोर्ट को इस बात पर आपत्ति बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट को भाटिया से जुड़े विवादित वीडियो पर अश्लील टिप्पणियों के साथ की गई पोस्ट पर आपत्ति है। कोर्ट ने कहा, "स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लील और यौन रूप से विचारोत्तेजक भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।" न्यायमूर्ति बंसल ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और एक एक्स हैंडल @activistsandeep द्वारा किए गए पोस्ट को अनुचित ठहराते हुए ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।

ट्विटर पोस्ट गौरव भाटिया ने फैसले पर जताई खुशी "सत्यमेव जयते!

​माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत है, जिसमें मेरे विरुद्ध प्रसारित किए जा रहे घृणित, झूठे और मानहानिकारक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है:



​"34. It is imperative to note that attacking the dignity of a person using…