प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर याद किया

श्रद्धांजलि

राहुल गांधी ने भी याद किया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डॉ सिंह के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए एक्स पर हिंदी में लिखा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी की जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, गरीबों और वंचितों के लिए उनके साहसिक निर्णय, और मज़बूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।'