प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर याद किया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके योगदान को याद किया है। मोदी ने एक्स पर अंग्रेजी में लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करते हैं।' डॉ सिंह ने पिछले वर्ष 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली में अंतिम सांस ली थी।
श्रद्धांजलि
राहुल गांधी ने भी याद किया
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डॉ सिंह के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए एक्स पर हिंदी में लिखा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी की जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, गरीबों और वंचितों के लिए उनके साहसिक निर्णय, और मज़बूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।'
निधन
दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ था अंतिम संस्कार
उम्र संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में डॉ सिंह का निधन हुआ था, जिसके बाद 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। दिल्ली में राजघाट के निकट राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर 900 वर्ग मीटर के भूखंड पर डॉ सिंह के परिवार ने उनकी समाधि के लिए अपनी सहमति दी है।