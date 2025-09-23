टीवी चैनल पर शार्ट्स में दिखे थे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया, वीडियो हटवाने को कोर्ट पहुंचे

भाजपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया सोशल मीडिया से एक आपत्तिजनक वीडियो हटवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनका एक टीवी चैनल पर राजनीतिक बहस के दौरान शॉर्ट्स पहने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे उन्होंने हटाने की मांग की है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सामग्री का अध्ययन करेगा और गुरुवार को आदेश पारित करेगा।

सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने भाटिया की ओर से पेश अधिवक्ता राघव अवस्थी से सभी आपत्तिजनक URL की विस्तृत सूची दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह भाटिया के निजी अंगों आदि का उल्लेख करने वाली मानहानिकारक सामग्री पर रोक तो लगाएगा, लेकिन कुछ पोस्ट व्यंग्यात्मक होंगे, जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। भाटिया ने मानहानि मुकदमे में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, न्यूजलॉन्ड्री, सौरभ भारद्वाज, रागिनी नायक, अभिसार शर्मा, न्यूज18 के पोस्ट हटाने की मांग की है।

विवाद क्या है मामला? भाटिया 12 सितंबर को अपने घर से न्यूज 18 चैनल पर एक बहस में लाइव थे। तभी कैमरामैन ने गलती से एक शॉट ले लिया जिसमें वह कुर्ता और शॉर्ट्स बैठे दिखाई दे रहे थे। इस घटना का सोशल मीडिया पर काफी मजाक बनाया गया। राजनेताओं ने उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाटिया ने कोर्ट से कहा, "ऐसी तस्वीरें मेरी सहमति के बिना प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। बयानों पर रोक लगानी चाहिए।"

जानकारी कोर्ट ने भाटिया से कहा- मोटी चमड़ी का होना चाहिए भाटिया व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित हुए थे और इस मामले पर आपत्ति जता रहे थे। तभी न्यायमूर्ति बंसल ने टिप्पणी की कि राजनीति में व्यक्तियों को थोड़ी मोटी चमड़ी वाला होना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि वह एकपक्षीय फैसला नहीं देगा।