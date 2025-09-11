CRPF ने राहुल गांधी पर लगाए सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप, कहा- बिना बताए विदेश गए
क्या है खबर?
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। CRPF ने कहा कि राहुल पिछले 9 महीने में कई बार बिना बताए विदेश गए है। CRPF ने ये भी कहा कि राहुल अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ज्यादातर बिना किसी को बताए विदेश यात्रा कर रहे हैं। इस संबंध में CRPF के VVIP सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है।
पत्र
CRPF ने कहा- सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं ऐसी गतिविधियां
CRPF ने राहुल को भी पत्र लिखा है। इसमें उसने राहुल की 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक इटली, 12 से 17 मार्च तक वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल तक दुबई, 11 से 18 जून तक कतर, 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन और 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया यात्रा का जिक्र किया है। पत्र में कहा गया है कि राहुल CPRF की येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है।
अपील
सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं राहुल- CRPF
समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि CRPF ने 10 सितंबर को ये पत्र खड़गे और राहुल को लिखा है। दोनों नेताओं को भेजे गए इस पत्र में सुरक्षा के मुद्दे को उठाया गया और भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पत्र में ये भी कहा गया है कि राहुल सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरतते और एजेंसी की सलाह नजरअंदाज कर देते हैं।
सुरक्षा
राहुल गांधी को मिलती है Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा
राहुल को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) कवर के साथ Z प्लस क्षेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके 'येलो बुक प्रोटोकॉल' के तहत उन्हें अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है। Z प्लस क्षेणी की सुरक्षा के दौरान 10-15 कमांडों राहुल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इससे पहले राहुल की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा समूह (SPG) तैनात रहती थी, जिसे 2019 में हटाया गया था।
उल्लंघन
कई बार सामने आई राहुल की सुरक्षा में चूक
पिछले महीने बिहार में वोटर अधिकार रैली के दौरान एक युवक ने राहुल के करीब जाकर उन्हें गले लगा लिया था। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर में राहुल को भीड़ ने घेर लिया था। सुरक्षाबलों ने काफी मशक्कत कर आधे घंटे बाद लोगों को हटाया था। 2022 में लुधियाना में एक युवक ने राहुल की कार पर झंडा फेंका था, जो राहुल के चेहरे पर लगा था।