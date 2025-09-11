सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR

सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की याचिका

04:30 pm Sep 11, 2025

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी की शिकायत पर आदेश पारित कर कहा, "हमने इसे खारिज कर दिया है।" त्रिपाठी ने 4 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ था।