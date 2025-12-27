कांग्रेस कार्यसमिति की दिल्ली में अहम बैठक, शशि थरूर हुए शामिल; क्या है एजेंडा?

एजेंडा मनरेगा की जगह लाए गए नए विधेयक पर होगी चर्चा बैठक में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण रोजगार से जुड़े नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)(VB जी राम जी) विधेयक, 2025 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति को अंतिम देने का है। यह कानून पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की जगह लाया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस विधेयक को लेकर खूब हंगामा हुआ था।

रूपरेखा VB जी राम जी विधेयक के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाएगी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि नया कानून गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इसके जरिए मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी नए कानून के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाएगी। इसमें देशभर में प्रदर्शन, पदयात्रा और जनसभाओं का आयोजन शामिल है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस इस मुद्दे को ग्रामीण इलाकों में रोजगार, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर सरकार को घेरना चाहती है।

अन्य मुद्दे विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा संभव अगले साल असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यसमिति की बैठक में इन चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियों का मुद्दा भी उठ सकता है। अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को शामिल नहीं करने को लेकर विवाद हो रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इस मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि, सरकार ने नए खनन पर रोक लगा दी है।

बयान खड़गे बोले- मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता का अपमान बैठक में खड़गे ने कहा, "हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छूरा घोंपा है। मनरेगा को समाप्त करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे की ही चिंता है।"