मनरेगा से कितना अलग है 'VB-जी राम जी?' रोजगार के दिन समेत क्या-क्या बदला?

विधेयक सबसे पहले विधेयक के बारे में जानिए यह विधेयक रोजगार के लिए लाए गए मनरेगा की जगह एक नया ढांचा लाने की कोशिश करता है और ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ता है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक ग्रामीण विकास को तेज, आधुनिक और टिकाऊ बनाएगा और ग्रामीण रोजगार व आजीविका को नए ढांचे में लाकर मजबूत करेगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और शिकायतों के समाधान के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत प्रणाली विकसित की जाएगी।

दिन काम के दिनों में हुई बढ़ोतरी नए विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में ये अवधि 100 दिन थी। यह रोजगार उन परिवारों को मिलेगा, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के काम करने के लिए तैयार हों। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा, बल्कि गांवों का समग्र विकास भी संभव होगा। इसमें केवल रोजगार के अलावा समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है।

Advertisement

राज्य राज्यों पर आया फंडिंग का बोझ मनरेगा में योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब राज्यों को भी खर्च वहन करना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) में योजना का 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं, दूसरे राज्यों में 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार उठाएंगी। जिन केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा नहीं हैं, वहां का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

Advertisement

भुगतान मजदूरों को हर हफ्ते मिलेंगे पैसे मनरेगा में हर 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था। नए विधेयक में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना जरूरी होगा। अगर आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि, विधेयक में मजदूरी की राशि का स्पष्ट जिक्र नहीं है। यानी मजदूरी की दर केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग तय कर सकती हैं।