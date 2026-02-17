गुजरात के दाहोद में महाशिवरात्रि के जुलूस के दौरान एक व्यक्ति की जलकर मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुजरात: महाशिवरात्रि जुलूस में आग वाले करतब की चपेट में आया श्रद्धालु, जलकर मौत

लेखन गजेंद्र 10:47 am Feb 17, 202610:47 am

क्या है खबर?

गुजरात के दाहोद में महाशिवरात्रि के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां आग का करतब दिखाते समय एक श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। घटना के बाद जुलूस में भगदड़ और चीख-पुकार मच गई। किसी तरह लोगों ने बुजुर्ग के शरीर में लगी आग को बुझाई और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रमनभाई राठौड़ के रूप में हुई है।