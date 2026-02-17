सर्वम ने पेश किया देश का पहला स्मार्ट चश्मा, स्वदेशी तकनीक से विकसित

सर्वम ने पहला स्वदेशी स्मार्ट ग्लास पेश किया है

क्या है खबर?

भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप सर्वम AI ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 'सर्वम काजे' स्मार्ट ग्लासेज पेश करके वियरेबल डिवाइस के क्षेत्र में कदम रखा है। दावा किया गया है कि यह पहला मेड इन इंडिया AI वियरेबल गैजेट है। इसका डिजाइन और निर्माण भारत में ही किया गया है। यह सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और देखी गई चीजों को कैप्चर करता है। सर्वम प्लेटफॉर्म के साथ इसके लिए अनुकूलित अनुभव बना सकते हैं।