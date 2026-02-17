टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका और UAE के बीच होगी पहली टक्कर, जानिए जरूरी बातें

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है UAE की टीम UAE को पिछले मैच में अफगानिस्तान से हार मिली थी। सोहेब खान ने 48 गेंदों में 68 रन बनाए थे। ऐसे में वह एक और बेजोड़ पारी खेलना चाहेंगे। 40 रन बनाने वाले अलीशान शराफू से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी। जुनैद सिद्दीकी से गेंदबाजी में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। संभावित एकादश: आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, सोहेब खान, सैयद हैदर, हर्षित कौशिक, मोहम्मद अरफान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, समरजीत सिंह और मोहम्मद जवादुल्लाह।

पिच ऐसी रहेगी अरुण जेटली स्टेडियम की पिच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहां की पिच बल्लेबाजों को काफी रास आती है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। तेज गेंदबाजों को यहां ज्यादा मदद नहीं मिलती। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी यहां अच्छा रहता है। इस स्टेडियम की पिच काली मिट्‌टी से बनी है, जो काफी कठोर और सपाट है।

जानकारी कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 18 फरवरी को दिल्ली में हल्के बादल रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बारिश होने की संभावना 4 प्रतिशत है। हालांकि, मैच के बाधित होने की उम्मीद नहीं है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें दक्षिण अफ्रीका के डिकॉक ने पिछले 9 मैचों में 403 रन बनाए हैं। मार्करम ने पिछले 10 मैचों में 363 रन अपने नाम किए हैं। UAE से अलीशान ने पिछले 10 मैचों में 352 रन बनाए हैं। वसीम 9 मैचों 197 रन बनाने में सफल रहे हैं। एनगिडी ने 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार जुनैद ने 9 मैचों में 14 विकेट चटका चुके हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहने वाली हैं।