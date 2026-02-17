फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच का विवाद सुलझाएंगे आमिर खान, की ये पहल

बैठक

आमिर के घर रखी गई सुलह बैठक

ई-टाइम्स ने HT सिटी के हवाले से बताया कि आमिर के घर पर एक बैठक आयोजित हुई थी। इसमें फरहान, रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन हाउस और रणवीर के बीच चल रहे विवाद का समाधान खोजने की कोशिश हुई। सूत्र ने बताया, "आमिर, रणवीर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, जिन पर लोगों का ध्यान गया है। उनके घर पर हुई बैठकें इसी उद्देश्य से हैं।"