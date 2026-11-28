परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की खबरों के बीच कांग्रेस ने NCP-SP की आलोचना की है (फाइल तस्वीर)

परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी NCP-SP, कांग्रेस ने याद दिलाई 'कुर्बानी'

लेखन आबिद खान 09:24 am Nov 28, 202609:24 am

क्या है खबर?

परिसीमन विधेयक के लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खबरें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार (NCP-SP) इस विधेयक का समर्थन कर सकती है। इसे लेकर कांग्रेस ने NCP-SP पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि इस साल की शुरुआत में उसने शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेजे जाने के लिए सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था। कांग्रेस ने पूछा कि उसने ये कुर्बानी किसके लिए दी थी।