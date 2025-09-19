सैम पित्रोदा बोले- पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे सरकार, पाकिस्तान जाकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ

बयान

क्या बोले पित्रोदा?

पित्रोदा ने कहा, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति सबसे पहले अपने पड़ोस पर केंद्रित होना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं, और आपको बता दूं, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश-नेपाल गया हूं, और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी विदेश में हूं। वे हमारी तरह दिखते, खाते-पीते और बोलते हैं। हमें उनके साथ शांति-सद्भाव से रहना सीखना चाहिए।"