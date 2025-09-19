LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / सैम पित्रोदा बोले- पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे सरकार, पाकिस्तान जाकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ
सैम पित्रोदा बोले- पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे सरकार, पाकिस्तान जाकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ
सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है

सैम पित्रोदा बोले- पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे सरकार, पाकिस्तान जाकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ

लेखन गजेंद्र
Sep 19, 2025
04:17 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को घर जैसा बताया है। समाचार एजेंसी IANS को दिए साक्षात्कार में पित्रोदा ने कहा कि भारत की विदेश नीति सबसे पहले अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जब भी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें घर जैसा लगता है।

बयान

क्या बोले पित्रोदा?

पित्रोदा ने कहा, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति सबसे पहले अपने पड़ोस पर केंद्रित होना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं, और आपको बता दूं, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश-नेपाल गया हूं, और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी विदेश में हूं। वे हमारी तरह दिखते, खाते-पीते और बोलते हैं। हमें उनके साथ शांति-सद्भाव से रहना सीखना चाहिए।"

विवाद

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

पित्रोदा पहले भी अपने बयानों से भाजपा को कांग्रेस को घेरने का मौका दे चुके हैंं। उन्होंने विरासत टैक्स की बात करते हुए सरकार को व्यक्ति के मरने पर आधी संपत्ति लेने की सलाह दी थी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली को बीजिंग के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने पिछले साल भारत में पूर्वोत्तर के लोगों को चीन और दक्षिणी लोगों को अफ्रीकी जैसा दिखने वाला बोला था, जिसके बाद उनको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा।

ट्विटर पोस्ट

सैम पित्रोदा का बयान