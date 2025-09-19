दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने 3 सीट जीती, आर्यन मान नए अध्यक्ष बने
क्या है खबर?
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ (DUSU) चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष समेत 4 में से 3 सीट जीती है। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है। वामपंथी छात्र संगठन AISA और SFI को कोई सीट नहीं मिली। DUSU के नए अध्यक्ष ABVP के आर्यन मान बने हैं। उन्होंने NSUI की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया है।
चुनाव
किन पदों पर कौन जीता?
ABVP ने अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को उतारा था, जिन्होंने 28,841 वोटों के साथ चुनाव जीता है। साथ ही ABVP के कुणाल चौधरी ने 23,779 वोट के साथ सचिव पद और दीपिका झा ने 21,825 वोटों के साथ संयुक्त सचिव पद पर कब्जा किया है। NSUI के राहुल झांसला ने 29,339 वोट के साथ उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। पिछले साल NSUI ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल करके 7 साल बाद वापसी की थी।
वोट
किसे कितने वोट मिले?
ABVP की ओर से अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को 28,841, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर को 20,547, सचिव पद पर कुणाल चौधरी को 23,779 और संयुक्त सचिव पर पर दीपिका झा को 21,825 वोट मिले। NSUI की ओर से अध्यक्ष पद पर जोसलिन को 12,645, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला को 29,339, सचिव पद पर कबीर को 16,117 और संयुक्त सचिव पद पर लवकुश भड़ाना को 17,380 वोट मिले। AISA-SFI गठबंधन की अध्यक्ष उम्मीदवार अंजलि को 5,385 वोट मिले।