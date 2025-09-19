दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने 3 सीट जीती, आर्यन मान नए अध्यक्ष बने

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में ABVP ने 3 सीटों पर बाजी मारी

लेखन गजेंद्र 03:43 pm Sep 19, 202503:43 pm

क्या है खबर?

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ (DUSU) चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष समेत 4 में से 3 सीट जीती है। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है। वामपंथी छात्र संगठन AISA और SFI को कोई सीट नहीं मिली। DUSU के नए अध्यक्ष ABVP के आर्यन मान बने हैं। उन्होंने NSUI की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया है।