मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, गिराई 5 कमियां

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर घेरा है। खड़गे ने इसे केंद्र सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उन्होंने विदेश नीति की 5 कमियों को गिनाते हुए कहा कि मोदी इस विदेश नीति की बर्बादी के लिए 70 साल की कांग्रेस को दोष भी नहीं दे सकते!!

कमियां खड़गे ने क्या कहा? खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और कोई भी देश जो गुटनिरपेक्षता की विचारधारा में अंतर्निहित हमारी रणनीतिक स्वायत्तता नीति के लिए भारत को मनमाने ढंग से दंडित करता है, वह भारत के मजबूत ढांचे को नहीं समझता। उन्होंने लिखा कि सातवें बेड़े की धमकियों (1971 युद्ध के समय) से लेकर परमाणु परीक्षणों के प्रतिबंधों (1974 और 1998) तक भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ निभाया है।

विदेश नीति ट्रंप ने कमजोर कूटनीति के समय लगाया टैरिफ- खड़गे खड़गे ने लिखा कि ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ ऐसे समय लगाया है, जब भारत की अपनी कूटनीति विनाशकारी रूप से लड़खड़ा रही है। उन्होंने लिखा कि भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 7.51 लाख करोड़ रुपये (2024) है और 50 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि 3.75 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि टैरिफ से MSME, कृषि, डेयरी, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न-आभूषण, औषधि निर्माण-जैविक उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद और सूती कपड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।