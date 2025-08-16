भाजपा और RSS के रिश्तों में आ गई है कड़वाहट? सामने आई सच्चाई 

खंडन

दोनों के कार्य अलग हैं- राम माधव

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे माधव ने टकराव को लेकर कहा, "ये अटकलें समय-समय पर लगाए जाते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो RSS को चित्र पर लाकर कहा जाता है कि दोनों के बीच तनाव है। ये तनाव नहीं है। दोनों एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं। भाजपा राजनयिक दृष्टि से और RSS राजनीति से बाहर सांस्कृति और सेवा का कार्य करता है। उसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता है। कोई मनमुटाव नहीं है।"