भाजपा और RSS के रिश्तों में आ गई है कड़वाहट? सामने आई सच्चाई 

भाजपा और RSS के रिश्तों में आ गई है कड़वाहट? सामने आई सच्चाई
क्या है खबर?
भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच पिछले कई दिनों से टकराव की खबरें आ रही हैं, जिसका राम माधव ने खंडन किया है। भाजपा और RSS के वरिष्ठ नेता माधव ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि टकराव की अटकलें तब लगाई जाती हैं, जब किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS दोनों एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं।
खंडन
दोनों के कार्य अलग हैं- राम माधव
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे माधव ने टकराव को लेकर कहा, "ये अटकलें समय-समय पर लगाए जाते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो RSS को चित्र पर लाकर कहा जाता है कि दोनों के बीच तनाव है। ये तनाव नहीं है। दोनों एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं। भाजपा राजनयिक दृष्टि से और RSS राजनीति से बाहर सांस्कृति और सेवा का कार्य करता है। उसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता है। कोई मनमुटाव नहीं है।"
ट्विटर पोस्ट
राम माधव ने दिया बयान
प्रधानमंत्री के भाषण में RSS का ज़िक्र करने पर वरिष्ठ RSS नेता राम माधव बोले — *“RSS और BJP एक ही वैचारिक परिवार से जुड़े संगठन हैं। BJP राजनीति में काम करती है और RSS समाज में। दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है।”* 🙌 #RSS #BJP— Rohit - रोहित (@Rohit8441770809) August 16, 2025
भाषण
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर क्या बोले माधव?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले से RSS को 100 साल पूरे करने की बधाई दी और उसे सबसे बड़ा NGO बताया था। इस पर माधव ने कहा, "कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से RSS का विरोध करते रहे हैं। संघ किसी संप्रदाय, धर्म और रजनीतिक दल का विरोध नहीं करता। संघ सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है और इसके खिलाफ काम करने वालों का विरोध करते हैं।"