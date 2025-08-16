बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को मुफ्त जमीन देने की घोषणा की (तस्वीर: एक्स/@NitishKumar)

नीतीश कुमार उद्यमियों पर हुए मेहरबान, उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी और जमीन देने का ऐलान

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Aug 16, 202501:22 pm

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने उद्यमियों पर तोहफों की बरसात की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने शनिवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए मुफ्त जमीन देने की बात कही है। यह सुविधा उन्हें मिलेगी, जो अगले 6 महीने में इसे लागू करेगा।