नीतीश कुमार उद्यमियों पर हुए मेहरबान, उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी और जमीन देने का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को मुफ्त जमीन देने की घोषणा की (तस्वीर: एक्स/@NitishKumar)

लेखन गजेंद्र
Aug 16, 2025
01:22 pm
क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने उद्यमियों पर तोहफों की बरसात की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने शनिवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए मुफ्त जमीन देने की बात कही है। यह सुविधा उन्हें मिलेगी, जो अगले 6 महीने में इसे लागू करेगा।

नीतीश ने क्या-क्या घोषणा की?

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और वस्तु और सेवा कर (GST) के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, शर्त है कि ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को ही मुफ्त में जमीन मिलेगी। ⁠उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान

बिहार में चुनाव की बहार

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2025 होना है। उससे पहले नीतीश ने हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। अब तक उन्होंने 8 से अधिक बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कल नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से शुल्क न लेने की घोषणा की। इससे पहले बिहार में शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। वे 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ नौकरी का ऐलान भी कर चुके हैं।