गुजरात: मुख्यमंत्री समेत 26 विधायक बने मंत्री, हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री पद

गुजरात में मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन हो गया है। गांधीनगर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अलावा 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था।

मंत्री 3 महिलाओं को मंत्रिमंडल में मिली जगह राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने त्रिकम बीजल चांगा, स्वरूपजी ठाकोर, प्रत्रवणकुमार गोर्धनजी माली, ऋतिकेश गणेशभाई पटेल, पीसी बराड़ा, दर्शना वाघेला, कांतीलाल शिवलाल अमृतिया, वरजीभाई मोहनभाई बावलिया, रिवाबा जाडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमन वाजा, कौशिक कांतीभाई वेकरिया, परशोत्तमभाई सोलंकी, जितेंद्र भाई सवजीभाई वाघाणी, रमणभाई भीखाभाई सोलंकी, कमलेशभाई रमेशभाई पटेल, संजयसिंह जयसिंह महेदा, रमेशभाई भूराभाई कटारा, मनीषा राजीवभाई वकील, ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल, प्रफुल पानसेरिया, हितेश रमेशभाई सांघवी, जयारामभाई चेमाभाई गामित, नरेशभाई मगनभाई पटेल और कनुभाई मोहनलाल देसाई को मंत्री पद की शपथ दिलाई।

वजह क्यों हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार? 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव और अगले साल जनवरी में नगर पंचायत चुनाव होने हैं। इस कदम को चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, 2022 के बाद से मंत्रिमंडल में कोेई बदलाव नहीं हुआ है। इसे युवाओं के साथ अनुभवी चेहरों को मौका देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। जून में विसावदर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की हार को भी मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़ा जा रहा है।

समीकरण नए मंत्रिमंडल में पटेल समाज से 7, ST समुदाय के 4 मंत्री नए मंत्रिमंडल में पटेल समाज से 7 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 3 अनुसूचित जाति (SC) और 4 अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं। पिछले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री (MoS) थे। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं।